Кличко попросил Верховную Раду распустить Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 19 сентября, обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить досрочные выборы, об этом он заявил на сессии Киевсовета.

Кличко обосновал cвое решение тем, что 17 сентября встречался с главами фракций Киевсовета и просил их провести 19 сентября сессию. На сегодняшнем заседании зарегистрировались только 38 депутатов из 120.

"Мы много слышим громких заявлений от разных политиков о том, как они любят страну. Но часто слова различаются с действиями. Во вторник во время консультаций с лидерами всех фракций мы договорились о проведении сессии сегодня. Мы договорились собраться, чтобы принять ряд очень важных решений. О зарплатах транспортникам, нам нужно работать над бюджетом, готовиться к отопительному сезону. И эти вопросы нам нужно решить безотлагательно. Но все делается для дестабилизации ситуации", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Сегодня Рада внесла законопроект о столице в повестку сессии, в новом законе "О столице Украины - городе-герое Киеве" предлагается отдать больше полномочий в районы, но в то же время главу Киевской горадминистрации будет назначать Президент. По материалам Сегодня.ua.