Кличко прокомментировал информацию об уголовном производстве ГБР

Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию об уголовном производстве Государственного бюро расследований в отношении него "чушью".

Об этом он написал в Facebook.

"Относительно информации об уголовном производства ГБР о моих якобы каких- то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала "вбросили" от юриста- партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, уже с подачи самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию", - написал Кличко. По его словам, это дело инспирировано с целью медиаэффекта, и Портнов как юрист не может не знать о том, что оно не обосновано. Читайте также: ГБР вызвало мэра Киева на допрос - СМИ

Кличко отметил, что как мэр столицы, он действует исключительно в правовом поле.

Ранее сообщалось, что Кличко якобы вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. По материалам Укринформ