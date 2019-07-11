Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"У меня вчера вечером состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Разговор прошел спокойно. Он подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении главы КГГА. Я еще раз подчеркнул, что разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять только декоративную функцию, а киевлянам "сверху спустят" человека без всяких обязательств перед ними", - сказал градоначальник.

Кличко добавил, что о своем окончательном решении Владимир Зеленский сообщит ему лично.

Ранее "Вести" сообщали, что генеральный директор телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александр Ткаченко может уже на этой неделе возглавить Киевскую горгосадминистрацию (КГГА). Об этом сообщал ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в окружении президента. Отмечалось, что также будут заменены все заместители, кроме двоих - Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна.

Кроме того, "Вести" информировали, что в Киеве кортеж Кличко нагло нарушил правила дорожного движения. Соответствующее видео опубликовали очевидцы.

По материалам Вести.ua