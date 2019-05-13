Климкин дал оценку сорвавшейся встрече адвоката Трампа с Зеленским

Украина должна поддерживать двухпартийный консенсус в США относительно поддержки Киева без каких-либо выборов

Об этом заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщения о возможном визита адвоката президента США Дональда Трампа в Киев, передает "ДС" со ссылкой на УНН.

"Во-первых, я считаю, что то, чего мы достигли за это время, это двухпартийный консенсус относительно поддержки (США, - "ДС") Украины. И его мы обязаны поддерживать. Это на самом деле главное, то, что у нас всегда было. Во-вторых - конечно есть люди, которые хотят играть в какие-то игры, не понимая ни какие правила этих игр, ни которые участники этих игр. Это грустно. Комментировать возможность визита Джулиани как элемент двусторонних отношений - это вызывает у меня очень дружескую улыбку", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, стала ли Украина заложницей будущих выборов в США, он ответил "100% не стала".

"Каждый должен думать о том, что он делает. Такая угроза теоретически, практической я не вижу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы этого по определению не произошло. Если это произойдет - это в принципе худшее, что может произойти для нашего партнерства и нашей дружбы с США", - добавил Климкин.

Напомним, Рудольф Джулиани заявил, что отменил поездку в Киев, потому что оказался бы в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Одним из таких "врагов", по словам Джулиани, является бывший журналист, нардеп Сергей Лещенко. По материалам DsNews