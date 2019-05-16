Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе в Хельсинки (Финляндии).

Об этом сообщает интернет-издание Европейская правда со ссылкой на постоянного представителя Украины при СЕ Дмитря Кулебу.

"Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра, - цитирует слова Кулебы издание

Как сообщается, Климкин отказался ехать в Хельсинки из-за решения Комитета министров Совета Европы о поддержке проекта министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.

На заседание в Хельсинки 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.

Накануне СМИ сообщили, что Совет Европы дал "зеленый свет" для снятия санкций с РФ. В Совете Европы поддержали проект решения, в котором открывается путь для возвращения России.

Позже Климкин ответил Европе на "снятие" санкций с РФ. Глава МИД Украины заявил, что Россию могут вернуть в ПАСЕ без выполнения никаких условий.

По материаоам "Слово и Дело".