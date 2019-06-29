Климкин посоветовал не искать логических оправданий возвращению России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы не связано с возможностью освобождения украинских пленных.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Facebook, передает УНН.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке.

На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - написал министр.

Он также заявил, что уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия: на самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать.

"К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне. Судьбу Украины должны решать только украинцы", - подчеркнул Климкин.