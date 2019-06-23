Климкин: Украина готовит стратегии давления на РФ на международных площадках

Павел Климкин заявил, что если Россия не предоставит отчет об освобождении военнопленных украинских моряков, Украина начнет новую волну давления на РФ на международной арене.

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что Украина готовит новые стратегии давления на РФ.

Если Кремль до вторника не предоставит Международному Трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков, тогда Украина начнет новую волну давления.

- Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской и военной активностей.

Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу, пусть это останется за камерой, - прокомментировал министр.

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К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что НАТО призывает Россию выполнить требования Международного трибунала.

Истчник: 5 канал