Климкин заговорил об отмене Украиной Минских соглашений

Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы

Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин, передает "ДС" со ссылкой на "Европейскую правду".

Климкин отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллег-министров из европейских государств.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - рассказал он.

Отвечая на вопрос "Европейской правды", министр отметил, что несмотря на отсутствие прямой связи между "Минском" и санкционным давлением на Россию в Совете Европы, Украина имеет основания для такого шага.

"Если сейчас, после того, как Россия начала выдавать паспорта (жителям оккупированной территории Донбасса), вы пойдете на шаги навстречу России, тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - пояснил он.

Главным лоббистом снятия санкционного давления являются Германия, которую поддерживают французы и ряд других государств. Климкин подтвердил, что сконцентрировался на переговорах с ними.

"Немцы это услышали и французы это услышали и голландцы. Согласились ли? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня", - сказал Климкин.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что решение России об упрошенной выдаче своих паспортов жителям Донбасса подрывает попытки иплементации Минских соглашений. По материалам DsNews