Климпуш-Цинцадзе готова исполнять обязанности премьера в переходный период

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство Украины в переходный период. Об этом она сегодня сказала агентству "Интерфакс- Украина".

"Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, ранее ей поступили предложения относительно участия в выборах в Верховную Раду. Климпуш-Цинцадзе заявила, что планирует принять участие в выборах. Также она намерена прикладывать усилия, чтобы новое правительство продолжило начинания в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

При этом вице-премьер отметила, что ее возможное согласие на должность в новом правительстве будет зависеть от того, "если никто не соберется переходить красных линий европейской и евроатлантической интеграции" и "насколько быстро они собираются двигаться". По материалам Зеркало недели. Украина