Количество зарегистрированных кандидатов-мажоритарщиков приблизилось к 200

Центральная избирательная комиссия в четверг, 13 июня, зарегистрировала еще 53 кандидата в народные депутаты, которые будут баллотироваться в одномандатных избирательных округах. 43 из них зарегистрированы как самовыдвиженцы, 11 - представляют политические партии. Таким образом, количество зарегистрированных депутатов составило 188, 170 из которых - самовыдвиженцы.

Среди зарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев есть действующие депутаты: Александр Герега (округ No 192, Львовская область), Борислав Береза (округ No213, Киев), Антон Яценко (округ No200, Черкасская область), Сергей Рудык (округ No198, Черкасская область). Бывший глава Закарпатской и Луганской ОГА Геннадий Москаль зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты в округе No106 в Луганской области.

Также ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов от политической партии "Демократическая сокира" и одного кандидата от партии "Белая Церковь вместе".

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

При этом Рада отказалась поддерживать предложенные Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов, и выборы будет проходить по смешанной системе: половина парламента будет избираться по закрытым партийным спискам, половина - в одномандатных мажоритарных округах.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народного фронта" направила в Конституционный Суд представление о соответствии президентского указа Основному Закону с просьбой рассмотреть его в течение двух месяцев. КСУ приступил к рассмотрению представления 11 июня.

Если КСУ установит, что указ главы государства не соответствует Основному Закону, то избирательный процесс будет остановлен. По материалам ZN.UA