Коломойский назвал троих претендентов на пост главы Администрации президента

Возглавить Администрацию президента могут соучредитель студии "Квартал 95" Сергей Шефир, адвокат Андрей Богдан и идеолог штаба Владимира Зеленского юрист Руслан Стефанчук

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил близкий к Зеленскому олигарх Игорь Коломойский, передает "ДС".

"Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - сказал он.

В ответ журналист назвал это решение "противоречивым, например, с медийной точки зрения".

"Какая разница? Если он идет со своей командой с целью что-то сделать, его вообще не должно волновать вопрос медийных. Это может волновать того, кто хочет избраться на второй срок", - заявил Коломойский.

Как известно, Андрей Богдан - личный адвокат Коломойского.