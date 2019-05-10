Коломойский: новым премьером мог бы стать Аваков или Коболев

Украинский олигарх Игорь Коломойский не исключает, что новым премьер- министром Украины может стать нынешний глава МВД Арсен Аваков.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Так, на вопрос, может ли Аваков потенциально быть премьер-министром, Коломойский ответил утвердительно.

"Может, почему нет. Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы. Вот, допустим, прошла группа партий: "Слуга народа", "Батькивщина", Гриценко ("Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, - ред.), Ляшко (Радикальная партия Олега Ляшко, - ред.) теоретически и две "живопырки" (выходцы, - ред.) из трех бывшего "Оппоблока". Плюс группа мажоритарщиков, если останутся, то это получится скомпонуются какие-то две группы типа "Воля народа" или "Видродження", - заявил олигарх.

При этом Коломойский считает, что политические силы Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана не пройдут в Верховную Раду на следующих выборах.

"Я не верю, что они пройдут. Никакое политическое объединение никуда не пройдет. Они могут только "тушками" куда-то записаться. Ну Гройсман ни "тушкой" не пойдет, ни первым номером. Яценюк - его реноме не позволяет. Аваков - действующий министр внутренних дел, зачем ему вообще куда-то ходить", - заявил бизнесмен.

"А когда вся эта история состоится, то должна быть коалиция, правильно? Аваков будет, наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Минимум останется министром внутренних дел, минимум. И почему его менять, он же показал на выборах, и я надеюсь еще покажет, что никто никому не подыгрывает, а полиция - это самая важная вещь", - добавил Коломойский.

Он также выразил мнение, что новым главой Правительства мог бы стать глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. При этом Аваков, по словам олигарха, мог бы и дальше занимать пост главы МВД.

"Я считаю, что Зеленский - это идеология развития страны. Политическая легитимность. Аваков? Давайте не строить бессмысленные статические конструкции. Может, ему вообще не нужно это премьерство, может, он останется себе дальше министром внутренних дел и будет гарантом стабильности. Для такого, как Зеленский, это важная опора. А премьером пусть будет Коболев. Потому что он же технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны. Важно саму концепцию развития написать. Ее у нас нету. Ее не было последние 15 лет", - считает Коломойский.

Бизнесмен положительно оценил работу Коболева на должности главы "Нафтогаза". Он также считает низкими бонусы, которые были выписаны правлению НАК после победы в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

"Вот эта история с премиями, в которой я считаю, что он абсолютно прав... Вообще он взял там какие-то копейки. Он спас для страны от 50 до 80 миллиардов долларов. То есть любая юридическая компания взяла бы даже если 1%, то это составило бы 600 миллионов долларов. Он взял двадцатку, потратил на премии для всего коллектива", - заявил Коломойский.

Олигарх Игорь Коломойский ранее заявлял, что победа на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Игорь Коломойский считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен остаться в новом Правительстве при президентстве Владимира Зеленского.

8 мая советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что до парламентских выборов министр внутренних дел Арсен Аваков будет выполнять свои функции. По материалам #Буквы