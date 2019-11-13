Коломойский пригрозил, что Украина может сделать разворот от США в сторону России

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может сделать разворот от США в сторону России.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России".

"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы, - сказал он. - Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы".

При этом Коломойский опроверг, что имеет скрытое влияние на правительство президента Украины Владимира Зеленского. Но предупредил, что он начинает верить в такой образ, что сложился, и способен воплотить его в жизнь.

Ранее агентство Bloomberg писало, что возвращение в Киев олигарха Игоря Коломойского, его отличные контакты с новой администрацией и радужные перспективы могут испортить Зеленскому репутацию. По материалам 112.ua