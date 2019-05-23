Команда президента заявили о запуске платформы для инновационных проектов

Команда Президента Украины Владимира Зеленского с 27 мая запускает проект для поддержки и практической реализации на уровне государства инновационных проектов и идей молодых ученых без бюрократических проволочек. Об этом сообщил глава диджитал-команды Президента Михаил Федоров во время форума интернет-деятелей в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Уже в этот понедельник мы запускаем проект "Лифт", где каждый человек может оставить резюме о себе, откликнуться на вакансию в нашей команде, рассказать идею и отправить готовый продукт", - отметил Федоров.

По его словам, будет создана отдельная структура, в которой специалисты будут анализировать проекты и помогать их реализовывать на государственном уровне без "большой бюрократии".

При этом он добавил, что обращаться к этим специалистам за поддержкой можно будет уже с понедельника, 27 мая.

Как пояснил Федоров, после 21 апреля к команде Президента начало обращаться очень много молодых людей, ученых, разработчиков, которые предлагали свои идеи и проекты, инновационные законодательные инициативы для реализации их в Украине при помощи государства.

Напомним, в Европейском Союзе надеются, чтоб Президент Украины Владимир Зеленский не забудет обещаний о продолжении евроинтеграции Украины и активизации борьбы с коррупцией в стране.