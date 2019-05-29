Комитет Рады одобрил отставку Гройсмана
2019-05-29 13:47
Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, - передает корреспондент "ОстроВа".
Соответствующее решение поддержали 18 членов комитета.
"Рекомендовать Верховной Раде Украины определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил глава комитета Руслан Князевич.
Комитет также поддержал рассмотрение во втором чтении нового избирательного кодекса.