Комитет Рады одобрил отставку Гройсмана

2019-05-29 13:47

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, - передает корреспондент "ОстроВа".

Соответствующее решение поддержали 18 членов комитета.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил глава комитета Руслан Князевич.

Комитет также поддержал рассмотрение во втором чтении нового избирательного кодекса.

Также в рубрике