Комитет Рады поддержал увольнение главы МИД Климкина

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект постановления о представлении президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, предложение поддержали большинство членов комитета, присутствующих на заседании, и теперь это позволяет парламенту рассмотреть вопрос в сессионном зале.

Одновременно возникла дискуссия по поводу предыдущего решения комитета, который поддержал заявление Климкина об увольнении с должности по собственному желанию. Сначала комитет хотел отменить это решение, но поскольку не было большинства голосов, то решил обратиться в отдел регистрации парламента, чтобы зарегистрировать проект постановления, который бы предусматривал поддержание отставки Климкина по поданному им заявлению. При этом отмечалось, что тогда парламент сможет принимать решения по поводу этих двух проектов постановлений.

На заседании комитета народный депутат Украины из фракции Радикальной партии Виктор Вовк заявил, что фракция не будет голосовать за эти решения, пока новоизбранный президент не внесет в парламент новую кандидатуру на должность министра иностранных дел.

Также на заседании комитета его глава народный депутат Украины Анна Гопко (внефракционная) обратилась к представителю президента Руслану Стефанчуку с просьбой по поводу того, чтобы не повторялась ситуация о присвоении дипломатических рангов лицам, не имеющим на это права, в частности, народным депутатам.

"Мы обсуждали с министром Климкиным о неприемлемости тех действий, которые были осуществлены им лично - о раздаче рангов уже в конце каденции Порошенко", - отметила она.

По словам Гопко, не для того принимался закон о дипломатической службе, чтобы "депутаты получали ранги чрезвычайных и полномочных послов, так как это определенная дискредитация профессии".

"Поэтому мы просим на будущее не дискредитировать профессию дипломата, раздавая налево и направо ранги даже хорошим депутатам, якобы имеющим заслуги", - подчеркнула она.

Гопко напомнила, что народный депутат Украины Виктор Вовк обратился в суд по поводу отмены указа президента, которым присваиваются ранги народным депутатам Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Также члены комитета обратились к представителю президента по поводу необходимости решения ситуации, когда некоторые послы уже по 10 лет находятся без ротации, но и в то же время в ряде важных для Украины странах, в частности, в Швеции, Венгрии, Великобритании, Азербайджане, нет назначенных послов по несколько лет.