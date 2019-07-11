Комитет Рады поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко главой МИД

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначение на эту должность Вадима Пристайко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Члены комитета одобрили проекты постановлений об увольнении Климкина с должности главы МИД (No10381) и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины (No10382).

На заседании присутствовал Пристайко и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Теперь эти проекты постановлений должны рассмотреть депутаты на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и освобождение Климкина от должности министра иностранных дел Украины.

1 июля Климкин объявил, что с 3 июля идет "в политический отпуск".

2 июля президент повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Климкина с должности главы МИД и назначении на эту должность Пристайко.

Соответствующие представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.