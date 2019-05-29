Комитет Рады рекомендовал одобрить переименование двух областей

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей. Такое решение было принято на заседании комитета 29 мая, передает Радио Свобода.

Речь идет о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской - в Кропивницкую.

Для изменения названий областей нужно внести изменения в Конституцию. Такие изменения Верховная Рада принимает большинством голосов (не менее 226-ти) в первом чтении и не менее чем двумя третями голосов (300) - во втором чтении, которое проводится на следующей очередной сессии парламента.

3 апреля Конституционный суд Украины признал эти законопроекты соответствующими Конституции.

19 мая 2016 года Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр, а 14 июля Кировоград стал Кропивницким. По материалам ЛІГАБізнесІнформ