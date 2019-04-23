Конкурсная комиссия выбрала главу налоговой службы

Комиссия рекомендует правительству назначить победителя конкурса замминистра финансов Верланова на пост главы налоговой службы.

В конкурсе по отбору руководителя Государственной налоговой службы Украины (ГНС) победил заместитель министра финансов Сергей Верланов, кандидатуру которого Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендует правительству утвердить в данной должности.

Об этом сказано на странице Министерства финансов Украины в сети Facebook со ссылкой на результаты сегодняшнего завершающего этапа конкурсного отбора.

В финальный отбор вошли: заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, которые в прямом эфире представили членам конкурсной комиссии свою программу развития налоговой службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечали на вопросы присутствующих на конкурсе представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии.

"Сергей Верланов получил суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов - 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки. По результатам оценки кандидатов Комиссия рекомендовала Кабинету министров Украины назначить Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы", - сообщили в Минфине.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурсный отбор. В свою очередь, комиссия сообщила о приостановке данного конкурса до отмены соответствующего решения суда.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один их этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост главы таможенной службы, ими стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.