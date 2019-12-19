Контактная группа договорилась о новом разведении сил

Подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске смогли договориться о разведении сил и средств на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

Он отметил, что стороны продолжают обсуждать механизм верификации и мониторинга разведения.

"Насколько я проинформирован нашей подгруппой по безопасности, они обсуждали именно механизм верификации и мониторинга, но принципиально у них не было противоречий, что это должно произойти. Единственное, у них идут дискуссии, в какой момент, с нуля часов, как это контролировать", - заявил Резников.

Также он объяснил, почему украинская сторона на переговорах в нормандском формате подняла вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

"Для того, чтобы они могли делать мониторинг и верификацию нарушений тишины 24 часа и 7 дней в неделю... Чтобы снять все сомнения, мы ждем решения ОБСЕ...Но насколько я понимаю, группа работает над тем, как это сделать. И ожидания того, что в этом году это должно начаться, у нас достаточно оптимистичные", - подчеркнул Резников.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 20 декабря, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет переговоры по обмену пленными.