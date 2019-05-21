Кортеж Зеленского состоит из пяти автомобилей

Вчера после инаугурации и встреч с высокопоставленными гостями из разных стран президент отправился на работу пешком

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в АП на консультации с лидерами фракций Верховной Рады приехал на черном Mercedes, кортеж президента состоял из пяти автомобилей. Об этом сообщает "Страна.ua".

Как сообщается, около 09:00 во дворе дома по адресу: ул. Грушевского, 9-А, где проживает президент с семьей, появились микроавтобусы государственной охраны, а в парке возле дома - несколько "тихарей" (так называют агентов под прикрытием, которые сливаются с обычными прохожими), прочесывающих территорию.

Зеленский вышел на задний двор, где сел в черный Mercedes. После того как кортеж выстроился, автомобили начали свой путь. Кортеж президента состоит из пяти автомобилей. Первый (седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками) - это так называемая "кукушка", которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше остальных.

Второй - черный Mercedes, в кортеже президента сегодня был один. Когда ездил, к примеру, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичные машины, чтобы не понять, в какой из них находится гарант.

Третья машина - это охрана на микроавтобусе Volkswagen. Четвертая - легковушка Volkswagen c проблесковыми маячками. Замыкает кортеж еще один тонированный бус.

Напомним, вчера Зеленский после инаугурации и встреч с высокопоставленными гостями из разных стран отправился пешком на работу в свой кабинет на Банковой.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В сессионном зале Верховной Рады он принес присягу президента Украины. К присяге Зеленского привела глава Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины.

Согласно ст. 5 Закона Украины о государственной охране органов власти и должностных лиц, президенту полагается госохрана в местах его постоянного и временного пребывания. В течение срока полномочий президента также обеспечивается безопасность членов его семьи, проживающих вместе с ним или сопровождающих его. А ст. 18 этого же закона гласит, что военнослужащие вместе с сотрудниками Национальной полиции могут временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент. По материалам 112.ua