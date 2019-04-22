Кремль отказался поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах

Пока об этом говорить преждевременно, так же, как о возможности совместной работы. Судить можно будет только по конкретным делам, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он напомнил, что официальные итоги выборов пока не объявлены.

Владимир Зеленский набрал 73% голосов. Петра Порошенко поддержали 24% избирателей. Это данные Центризбиркома Украины после обработки 99% протоколов. В ЦИКе и МВД говорят, что не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. По материалам «Эхо Москвы»