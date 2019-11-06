Кулеба назвал пять приоритетов интеграции в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе накануне обозначил пять текущих приоритетов интеграции Украины в ЕС, в частности, приведение положений Соглашения об ассоциации в соответствие с реальным ростом торговли, а также восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Евроинтеграционный портал, которым занимается Офис вице-премьера.

Первым приоритетом интеграции в ЕС Кулеба назвал секторальную интеграцию. "Я призываю вас разработать конкретные совместные шаги, дорожные карты, программы и планы действий для поддержания высокой динамики интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки ЕС, упрощение таможенных формальностей в торговле с ЕС, а также в сфере юстиции, свободы и безопасности", - отметил вице-премьер.

Вторым приоритетом является преодоление последствий изменения климата и энергоэффективность. "Я представляю правительство, которое воспринимает проблему изменения климата серьезнее, чем предыдущее. Мы от всей души поздравляем Европейское Зеленое Соглашение. Украина готова стать надежным партнером ЕС в декарбонизации, включая совместную с ЕС энергетическую систему", - сказал представитель украинского правительства.

Третьим приоритетом он назвал приведение положений Соглашения об ассоциации в соответствие с реальным ростом торговли, в частности путем пересмотра тарифов, беспошлинных квот и расширения потенциала путем заключения соглашения ACAA ("промышленный безвиз") после завершения соответствующих двусторонних процедур. "Мы надеемся как можно быстрее встретить в Киеве оценочную миссию ЕС по вопросам ACAA", - отметил Кулеба.

Четвертым приоритетом является европейская интеграция в регионах Украины - так называемая децентрализация евроинтеграции. "На прошлой неделе в Мариуполе я участвовал в открытии регионального офиса ЕС. Ваше видение такого присутствия на местах прекрасно соответствует видению нашего правительства в части открытия офисов европейской интеграции во всех регионах Украины. Я был бы очень благодарен, если бы Европейский Союз мог нас поддержать в этом начинании. Я надеюсь, вы разделяете мое убеждение, что в интересах ЕС объединиться с правительством с целью дальнейшего распространения европейских ценностей, стандартов, практик и инструментов, действовать согласованно, глубже и эффективнее", - отметил чиновник.

Пятым приоритетом является восстановление инфраструктуры Донбасса.

Напомним, в Брюсселе 5 ноября было заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС. По материалам УНН.