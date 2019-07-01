Курт Волкер встретится с Владимиром Зеленским в Канаде

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер проведет встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Канаде. Переговоры запланированы на 2 июля.

Об этом он написал в Twitter.

2 июля Волкер примет участие в Ukraine Reform Conference, где будет присутствовать и Зеленский.

"Для меня честь возглавлять сильную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить основные реформы, способствовать более тесным экономическим связям и открыть путь к процветанию для украинцев", - написал он.

.@SpecRepUkraine: Для меня честь возглавлять сильную делегацию США на этом важном мероприятии, которое может помочь ускорить основные реформы, способствовать более тесным экономическим связям и открыть путь к процветанию для украинцев. #Украинаhttps://t.co/BBXQN7bVNv- США по-русски (@USApoRusski) June 29, 2019

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский будет находиться с первым официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля.

Напомним, Курт Волкер назвал "хорошим шагом" отвод украинских сил у Станицы Луганской. По материалам UATV