Лавров заявил о готовности РФ повлиять на "Л-ДНР" для выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация на востоке Украины будет урегулирована на основе Минских соглашений.

"Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - отметил Лавров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что особого продвижения по подготовке встречи глав "нормандского формата" нет.

Ранее в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений. По материалам УНИАН.