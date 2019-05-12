Лещенко вважає, що "ворогом США" можна вважати Луценка, який брехав Джуліані

Нардеп Лещенко заперечує, що Джуліані відмовився приїхати в Україну з-за нього.

Незважаючи на те, що особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю телеканалу Fox News назвав Лещенко активним противником президента Трампа, нардеп вважає, що скасування візиту Джуліані сталася не через нього.

В інтерв'ю Джуліані підкреслив: "Він уже був визнаний винним в відношенні наших виборів 2016 року. За цих обставин зустріч була б малоефективною і могла виявитися в руках тих, хто захотів би спотворити її суть", - сказав Рудольф Джуліані про Лещенка.

При цьому депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко заперечує, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував візит в Україну для зустрічі з новообраним Президентом Володимиром Зеленським через нього, передають Українські новини.

Про це Лещенко написав у коментарі до посту політолога Володимира Фесенко в соціальній мережі Facebook.

"Думаю, все простіше - Джуліані зрозумів, що Луценко його систематично обманював. Луценко 1) бреше що справу Буризми закрили через Байдена - а його закривав сам Луценко; 2) бреше, що чорна бухгалтерія сфальсифікована - а є експертизи, що ні; в) бреше про те, що мене і Ситника засудили за втручання у вибори - а це був адмінсуд за позовом Розенблата, і рішення не вступило в законну силу", - написав Лещенко.

Також Лещенко звинуватив генпрокурора Юрія Луценка в тому, що він втягнув Україну "в чужу війну"

"Знаю одне - Луценко, по суті, втягнув Україну в чужу війну, зробивши нас розмінною монетою за столом між Трампом і Байденом, а зробив він з однією метою - зберегти свою посаду генпрокурора", - написав він.

Раніше адвокат Трампа Джуліані, коментуючи свою відмову їхати в Україну, заявив, що "вийшов на групу людей, в яку входять вороги президента (Трампа, - ред.), в окремих випадках - США і в одному випадку вже засуджений за допомогу демократам під час виборів у 2016-му осіб", пише "Цензор.нет".

Джуліані уточнив, що його прізвище "Лещенко, і він надав "чорну бухгалтерію", яка виявилася фейком і ніколи не використовувалася", зіграла на руку Хілларі Клінтон і призвела до відставки екс-керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Таким чином Джуліані дав зрозуміти, що не бажає опинитися в компанії цих людей, які входять в оточення новообраного президента України.

За матеріалами: DT.UA