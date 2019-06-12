Луценко: президент не имел права вносить в Раду представление о его увольнении

Луценко заявлял, что подаст в отставку после парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

Президент Украины не имел права вносить в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины, заявил 12 июня в комментарии theБабелю глава ГПУ Юрий Луценко.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", - сказал Луценко.

Он добавил, что представление Зеленского незаконно, и в Верховной Раде не наберется голосов за отставку генпрокурора.

Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", опубликованном на сайте Верховной Рады, генеральный прокурор освобождается с должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за двенадцать месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко.

Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.