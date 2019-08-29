Юрию Луценко запретили выезжать из Украины. Дело о запрете открыл окружной административный суд Киева.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого относительно запрета Юрию Луценко выезжать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту генерального прокурора сразу после его увольнения.

Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Юрия Луценко за границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения относительно иска и доказательства в их подтверждение.

Напомним, Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган. По материалам News24UA