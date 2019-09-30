Луценко заявил, что Украина не расследует дело Байдена

Ексгенпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Украины нет причин проводить расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера.

Об этом Луценко рассказал в интервью BBC.

Ексгенпрокурор отметил, что украинское законодательство не видит причин проводить расследования по Джо Байдену или Хантеру Байдену.

"Это юрисдикция США", - ответил Луценко, прибавив, что любое возможное хищение в частной газодобывающей группе Украины "Burisma", случилось за 2-3 года до того, как Хантер Байден вошел в совет директоров данной компании.

Луценко рассказал, что у него была встреча с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который задал ему вопрос, относительно расследования дела Байдена в Украине.

"Я сказал ему то же, что я сказал вам - это не моя юрисдикция. Возможно, это будет юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, так, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины", - подытожил Луценко. По материалам "Хвиля".