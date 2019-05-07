Луценко заявил о готовности сотрудничать с Зеленским

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытости и готовности к сотрудничеству с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в Киеве журналистам, передает корреспондент УНН.

"Никаких консультаций или переговоров с командой новоизбранного президента Зеленского я не веду, потому что не вижу в этом необходимости. Я действительно готов и открыт к сотрудничеству с новоизбранным президентом и готов в любой момент общаться с ним на темы, которые его интересуют", - сказал генпрокурор.

В то же время он обратил внимание новоизбранного президента и его команды на нецелесообразность использования информационных атак на Генерального прокурора для защиты отдельных членов команды Зеленского.

Как сообщал УНН, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается писать заявление об отставке.