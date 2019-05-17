Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией Зеленского
2019-05-17 10:08
Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сложит свои полномочия перед инаугурацией новоизбранного президента Владимира Зеленского
Об этом сообщает пресс-служба БПП.
"Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия. Я отчитаюсь (о проделанной работе) и дам советы новоизбранному президенту Зеленскому, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом", - отметила Луценко. По материалам Главное