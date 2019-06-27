Мэра Василькова отстранили от должности из-за подкупа избирателей

Мэра города Василькова Киевской области Владимира Сабадаша суд отстранил от должности за подкуп избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В апреле правоохранители начали производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен, рассказал замначальника ГУ Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах", - сообщил он.

Сабадаш не должен покидать пределы города, а также должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями. По материалам Фокус.