Международный суд ООН рассмотрит дело "Украина против России" в 2022 году, - Зеркаль

Решение Международного суда ООН по делу "Украина против РФ" может быть вынесено в 2022-м - начале 2023 года. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в ходе брифинга, 12 ноября.

Согласно практике Международного суда ООН, в декабре 2020 года Российская Федерация должна подать большой объем документов в суд. Только после этого должен предоставить Украине право на изучение и реакцию на эти документы.

"Обычно это три-четыре месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию, и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что в данном вопросе все зависит от того, что будет считаться решением - "решение по сути или решение, которое будет определять компенсацию".

Сумма компенсации, по словам Зеркаль, будет определяться после принятия решения по сути. По материалам "УРА-Информ"