МИД Германии призвал к перемирию и разведению сил на Донбассе

Глава МИД Германии Гайко Маас призвал стороны военного конфликта на Донбассе к перемирию и разведению сил.

Об этом идет речь в сообщении МИД Германии по итогам встречи с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, передает "Европейская правда".

Отмечается, что ситуация на востоке Украины была в фокусе разговора двух министров.

"Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион. Германия и Франция недавно выступили за проведение встречи на высшем уровне в Нормандском формате. Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс населению", - отмечается в сообщении.

МИД Германии подчеркнул, что только разведение сил поможет реализовать "формулу Штайнмайера".

"Поэтому сегодня он [Маас] снова обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать согласованное прекращение огня и осуществить разведение сил. Потому что только тогда "формула Штайнмайера" может быть реализована на практике, а Минский процесс - восстановлен", - отметили в МИД Германии.

Ранее сообщалось, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен провести 23 октября короткую неформальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По материалам ATR.ua