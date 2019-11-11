Министр Дубилет хочет заменить государственную спецсвязь приложением для смартфонов

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет хочет отказаться от системы государственной спецсвязи.

Он считает, что секретные разговоры государственной важности вполне можно вести через специальные приложения на смартфонах.

Об этом передает 24 канал.

Стационарные телефоны спецсвязи обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. На каждого - отдельный телефон. Вся эта система, как заявил Дубилет, стоит государству "буквально миллиарды гривен".

"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение, которое будет делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на систему с этими проводами", - сказал Дмитрий Дубилет.

Министр так же пояснил, что речь идет о приложении для тех людей, которые пользуются правительственной связью через защищенные линии стационарных телефонов. И добавил, что сейчас эту идею только обсуждают.

"Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Михаилом Федоровым (вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины - Ред.) и другими экспертами обсуждаем такую возможность. Если удастся - будет круто", - подытожил Дмитрий Дубилет.

По материалам Страна.ua