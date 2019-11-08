Минюст в полном объеме открыл единый реестр предпринимателей

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю

Министр юстиции Денис Малюська 6 ноября подписал приказ, который предусматривает открытие Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в полном объеме. Об этом сообщает Опендатабот.

Теперь в реестре можно искать по новым параметрам: номеру регистрации ФОП, подписантам, филиалам. Согласно приказу, часть информации будет обновляться в реестре ежедневно, часть - раз в пять дней. Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

В октябре с Единого портала открытых данных (data.gov.ua) исчезла вся история публикаций открытых данных ЕГР. В Минюсте объяснили это "технической ошибкой" и добавили, что "это не критично, поскольку есть резервные копии - соответственно, вся информация будет восстановлена и возвращена на портал".

С 29 октября система PгoZorro интегрирована с реестром Государственной налоговой службы (ранее Государственная фискальная служба). По материалам ЛІГАБізнесІнформ.