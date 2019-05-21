Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

21 мая Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию "Голос", сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

Согласно данным платформы Opendatabot, "Голос" создали на базе зарегистрированной в Киеве партии "Платформа инициатив", руководителем новой политсилы стала руководитель избирательного штаба партии и бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - сообщила Клименко.

16 мая Вакарчук представил свою партию "Голос".

Во время инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Он призвал парламент принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также попросил принять Избирательный кодекс и сделать открытые списки. "У вас на это будет два месяца", - подчеркнул президент.

Вакарчук сообщил, что партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они ни состоялись. По материалам Гордон