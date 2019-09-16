Минздрав планирует создать Офис пациента

Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра Зоряны Скалецкой.

"Мы создаем офис пациента, деятельность которого будет связана с тем, чтобы все обращения, вся коммуникация осуществлялась не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения",- сказала она.

Напомним, Скалецкая назначена министром здавоохранения 29 августа 2019 года. Новый министр - специалист в области медицинского и фармацевтического права. Эксперт по вопросам медицинской реформы в объединении общественных активистов "Реанимационный пакет реформ".

В 2018 году в Украине стартовала медреформа первичной медицины. Одним из нововведений стал выбор семейного врача и подписание с ним декларации.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

Скалецкая заявляла, что дата внедрения следующих этапов медицинской реформы будет зависеть от бюджета