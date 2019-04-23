Мищенко: Парубий прячется у себя в кабинетах и дает поручения не регистрировать ни одного документа, который приблизит конец этому античеловеческому созыву Рады

Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко заявляет, что обратится в правоохранительные органы в связи с "незаконным отказом" главы Верховной Рады Андрея Парубия регистрировать постановление о роспуске парламента и назначении даты инаугурации новоизбранного президента.

Об этом Мищенко написал на своей странице в Facebook.

"Парубий незаконно отказался регистрировать мое постановление о роспуске парламента и назначении инаугурации новоизбранного президента. Я, в свою очередь, буду обращаться в правоохранительные органы с требованием открыть производство о препятствовании депутатской деятельности", - сообщил Мищенко.

Нардеп написал, что по его мнению, следует прекратить полномочия парламента. В частности, он отметил, что только 2% избирателей считает деятельность Верховной Рады положительной.

По словам Мищенко, также именно нынешний состав принял законы по пенсионной реформе, которая "просто унизила миллионы людей", потому что вместо обещанного повышения пенсий люди "получили подачки".

"Последняя капля - мошеннические доначисления в платежках за природный газ для населения. Этот парламент с уровнем доверия 2% не имеет простого морального права работать дальше. Не выполнены главные обещания. Не отменена депутатская неприкосновенность", - написал он.

Мищенко отмечал, что Парубию "не нужно цепляться за кресла", а надо идти к избирателям.

"Я могу побиться об заклад, что этот горе-спикер не выиграет ни в одном мажоритарном округе. Даже у себя на улице", - добавил депутат.

Он написал, что Парубий "прячется у себя в кабинетах и дает поручения не регистрировать ни одного документа, который приблизит конец этому античеловеческому созыву Верховной Рады".

Мищенко также в посте обнародовал ответ первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, в котором отмечается, что проект постановления о роспуске парламента возвращается без регистрации, как таковой что "не следует из учредительных, организационных, контрольных и других функций Верховной Рады Украины".