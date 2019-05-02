Мониторинговая миссия ООН назвала расследование трагедии 2 мая в Одессе неэффективным

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине считает неэффективным расследование украинскими правоохранителями массовой гибели людей в ходе беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщила глава миссии ООН Фиона Фрейзер, передают "Українськi Новини".

По словам Фрейзер, из 29 обвиняемых в массовых беспорядках 28 были сепаратистами. При этом в столкновениях участвовали как сепаратисты , так и проукраинские активисты.

"Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым", - заявила Фрейзер, подчеркнув, что что 5 из 6 убийств в центре Одессы 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы.

Также не расследована гибель 42 человек во время пожара в Доме профсоюзов.

"Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины", - добавила глава Мониторинговой миссии ООН. Она отметила, что ряд активистов систематически срывает судебные заседания по делу одесской трагедии 2 мая.

Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы