Мосийчук пойдет в Раду как мажоритарщик и планирует создать националистическое движение

Экс-радикал народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что пойдет на внеочередные парламентские выборы как мажоритарщик, а потом создаст свое националистическое движение.

По словам Мосийчука, свою политическую силу он будет основывать после выборов, чтобы не мешать "Радикальной партии Олега Ляшко". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп считает, что сейчас настало время борьбы идеологий и хочет противопоставить либертарианству "Слуги народа" свой национализм. Также Мосийчук рассказал, что его коллеги Игорь Линчевский и Алексей Данилов также будут баллотироваться по мажоритарным округам в Полтавской и Житомирской областях соответственно.

Мосийчук заявил, что встречался с делегацией 94-го округа. По его словам, там основным кандидатом является правая рука экс-президента Петра Порошенко Игорь Кононенко, а сам округ прославился подкупом избирателей.

Игорь Мосийчук был в составе "Радикальной партии", но покинул ее из-за идеологических разногласий и постоянных конфликтов.

Лидер радикалов Олег Ляшко резко и грубо отреагировал на выход Мосийчука из партии. По материалам "Ракурс".