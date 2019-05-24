Мы готовы вести переговоры с Россией, чтобы вернуть наших граждан, - Богдан

Команда президента Владимира Зеленского готова к переговорам с Россией по крайней мере для возвращения Украинской из плена.

"Смысл в переговорах с Россией - хотя бы для того, чтобы вернуть наших людей оттуда (из России - ред.). А еще можно найти очень много смысла, на той стороне тоже живут наши украинцы. Они говорят и на украинском, и на русском языках" , - сказал глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "Право на власть" .

На вопрос, готовы ли они на переговоры с боевиками, Богдан указал, что они не являются самостоятельными субъектами, то есть не принимают решений.

А Россия, по мнению Богдана, рано или поздно согласится на переговоры - "вопрос только когда и на каких условиях" .

"Я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем, и возможно, это трудный путь, но именно им надо идти" , - сказал Богдан.

"Обычно мы идем к победе, но не ценой жизней наших военных. Конечно, есть необходимые потери, но когда статистика в телевизоре (объявляют количество погибших - ред.) - это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил и общался - это совсем другое " , - добавил глава АП.

На вопрос депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, готова ли власть жертвовать Крымом ради мира на Донбассе (теоретическая ситуация, смоделированная ведущей "Право на власть") Богдан ответил: "Крым - это Украина" .

Также, команда Владимира Зеленского не видит кума президента России Владимира Путина переговорщиком со стороны Украины на переговорах в Минске по урегулированию войны в Донбассе.

Напомним, Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией. По материалам IPress.ua