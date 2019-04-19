На дебатах Зеленский и Порошенко будут общаться на расстоянии 100 м

Во время дебатов на НСК "Олимпийский" кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского будет разделять около 100 м

Об этом сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания в эфире телеканала "112 Украина", передает "DsNews".

"Будет две сцены, два модераторы, каждый из них будет стоять рядом с одним из кандидатов. Они будут с микрофонами, между ними будет 100 метров, что выглядит несколько странно. Ну современная техника поможет им свести все это в один сигнал. Конечно, они друг друга будут слышать и будут смотреть друг на друга, я думаю, не через все поле, а на мониторы, который будет у каждого на своей сцене", - сказал Аласания.

Напомним, между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским до сих пор не решены вопросы, касающиеся дебатов на НСК "Олимпийский". В частности, открытым остается вопрос ведущих.