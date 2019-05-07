На должность главы Антикоррупционного суда претендуют трое судей

На должность главы Высшего антикоррупционного суда претендуют трое кандидатов. Об этом сегодня сообщил председательствующий на собрании судей Виктор Маслов, пишет агентство "Украинские новости".

Претендентами являются Олег Павлишин, Елена Танасевич и Маркиян Галабала.

Павлишин, 1964 года рождения, имеет 25 лет судебного стажа, является судьей с 2002 года. Работал в Апелляционном суде Львовской области.

Танасевич работает судьей с 2012 года, была замглавы Печенежского райсуда Харьковской области.

Галабала - адвокат, 1981 года рождения, защищал интересы бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, является адвокатом семей Героев Небесной сотни, общественный активист, бывший заместитель председателя временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции.

Напомним, 11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда. По материалам LB.ua