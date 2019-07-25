На Ефремова надели электронный браслет - адвокат

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов прибыл в Киев. Ему уже надели электронный браслет.

Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Ефремова Евгения Солодко в четверг, 25 июля.

"Он в Киеве, браслет надет, - сказал адвокат.

Напомним, 22 июля суд решил, что Ефремов может быть отпущен из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Он вышел из СИЗО в Старобельске утром 24 июля.

Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

Адвокат Ефремова 8 июля заявил, что Верховный суд изменил подсудность в деле, и теперь его будут слушать в Киеве.