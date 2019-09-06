На главу правительства уже несколько раз подавали в суд

Премьер-министр Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница задолжали коммунальным службам более 21 тыс. грн. Об этом журналисты издания "Слідство.Інфо" узнали из судебных приказов Деснянского районного суда города Чернигов.

Согласно документам, на семье главы Кабмина числятся долги за горячую воду в размере 16,2 тыс. грн, за газ - более 1 тыс. грн, а также 4 тыс. грн за услуги ЖЭКа. Долги были накоплены в период с 2011 по 2015 годы и в общей сумме составили более 21 тыс. грн.

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Коммунальные предприятия Чернигова уже несколько раз подавали в суд на Гончарука и его родных, но пока неизвестно, заплатил ли премьер-министр эту сумму. В комментарии журналистам политик заявил, что уже 19 лет не живет в Чернигове и пообещал связаться со своими родственниками для прояснения ситуации. После этого он перестал отвечать на запросы.

Напомним, 29 августа 2019 года Алексей Гончарук был назначен премьер- министром Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 290 народных депутатов. Таким образом, 35-летний политик стал самым молодым главой правительства в истории нашей страны