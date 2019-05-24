На сайте президента собирают подписи за отмену петиции об отставке Зеленского

На сайте Администрации президента Украины появилась новая петиция относительно Владимира Зеленского. На этот раз подписи собирают за то, чтобы отменить петицию за отставку главы государства, которую зарегистрировали 22 мая. Отметим, что петиция за отставку Зеленского лишь за сутки набрала необходимое количество подписей.

"Предлагаю отменить петицию No22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которую организовали коррупционеры и эти же коррупционеры подписывают. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень упорная борьба", - говорится в петиции.

Петицию об отмене сбора подписей за отставку Зеленского, автором которой является Леонид Яценко, зарегистрировали 23 мая. По состоянию на 9:00 24 мая за нее проголосовали более 8 тысяч граждан.

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Напомним, 23 мая на сайте президента зарегистрировали петицию об отставке президента Владимира Зеленского. За сутки петиция набрала 25 тысяч голосов. По правилам петицию должны рассмотреть в Администрации президента, при этом она носит рекомендационный характер и не является обязательной к выполнению.

При этом глава Администрации президента Андрей Богдан заявил о том, что у Зеленского не будут воспринимать петицию всерьез. Богдан выразил надежду на то, что та часть населения, которая сейчас недовольна действиями президента, в будущем станет его единомышленниками. По материалам ZN.UA