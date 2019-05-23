На сайте Президента зарегистрировали петицию за отставку Зеленского

На сайте Президента Украины зарегистрирована электронная петиция за отставку Владимира Зеленского, которая уже набрала более 5,5 тысячи голосов.

Согласно информации раздела "Электронные петиции", ее автором является Безрук Максим Николаевич, а зарегистрирована она 22 мая. По состоянию на 10 ч. 23 мая она набрала 5679 голосов из необходимых для ее рассмотрения президентом 25000.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не дав конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, у Вас не может не быть конкретного пути. Но Ваши первые заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины ", - отмечается в петиции.

Как сообщалось, 20 мая новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность Украине и приступил к исполнению обязанностей главы государства. По материалам Укринформ.