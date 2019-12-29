На територію ОРДЛО відмовилися переїжджати 17 осіб, які були заявлені для обміну. Ще 30 відмовилися від обміну і продовжують відбувати покарання в українських в'язницях.

Про це під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль" повідомили Президент Володимир Зеленський і представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, передає Укрінформ.

"У нас 17 осіб відмовилися переїжджати на територію ОРДЛО. Крім того, є ще близько тридцяти осіб, які відмовилися брати участь в обміні. Вони продовжують відбувати покарання", - сказала Лутковська.

"Тобто біля 50 людей залишиться за ґратами", - додав Зеленський.

За його словами, дехто з тих, хто відмовився від обміну, добуває останні місяці покарання в Україні.

"Дехто з них звільняється у лютому, а дехто стає вільним у березні. Вони хочуть бути в Україні. Їх термін уже закінчився. А дехто з них повернеться за ґрати. Це їх вибір", - сказав він.

Як розповів Президент, було домовлено, що звільняються "усі підтверджені на всіх підтверджених".

"Інші люди - не підтверджені поки що, але у нас є інформація, що їх іще чимало, українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і у Росії. Ми працюємо над цим", - резюмував Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, мало бути звільнено 80 українських полонених. Також вона не виключала, що кількість людей могла змінитися. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.