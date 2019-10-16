НАБУ открыло дело в отношении Юрия Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело на бывшего генерального прокурора Юрия Луценко о возможных злоупотреблениях служебным положением.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ.

"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением"), - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

По данным агентства, дело завели во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко.

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела в оношении Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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