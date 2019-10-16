НАБУ открыло дело в отношении Юрия Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело на бывшего генерального прокурора Юрия Луценко о возможных злоупотреблениях служебным положением.
Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ.
"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением"), - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
По данным агентства, дело завели во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко.
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела в оношении Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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